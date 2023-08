Polizei Köln

POL-K: 230829-1-K Goldkette vom Hals gerissen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung in Kalk nach zwei jungen Männern, die am späten Sonntagabend (25. Juni) an der Vietorstraße einen Fußgänger (31) beraubt haben sollen. Gegen 23.25 Uhr, so der Kölner später gegenüber Polizisten, sei er mit einer Begleiterin in Richtung Wipperfürther Straße gegangen. Dabei seien ihnen die beiden Verdächtigen gefolgt. Einer der Männer, der als etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und mit dunklen lockigen Haaren beschrieben wird, habe ihn in gebrochenem Deutsch angesprochen. Unvermittelt habe der Verdächtige ihn dann gegen die Brust gestoßen, ihm die Halskette entrissen und sei mit dem "etwas kleineren" Komplizen in Richtung Kalk-Mülheimer Straße geflüchtet.

Fotos der mutmaßlichen Räuber sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/113395

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen um Hinweise zu den abgebildeten Verdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell