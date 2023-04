Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Pedelec-Diebstahl im Schlangenweg: Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel:

Das gute Zusammenspiel eines Zeugen und der Polizei führte in der vergangenen Nacht zur Festnahme eines geflüchteten Fahrraddiebes. Der Anwohner aus dem Schlangenweg war gegen 23:30 Uhr durch laute Geräusche vor dem Haus auf das Knacken eines Fahrradschlosses aufmerksam geworden und hatte anschließend beobachtet, wie zwei Männer mit dem Pedelec seiner Lebensgefährtin in Richtung Philosophenweg wegfuhren. Sofort alarmierte er über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung der Täter sowie des gestohlenen Fahrrads durch. Die zeitgleich eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief zunächst ohne Erfolg. Kurz nach Mitternacht entdeckte eine Streife jedoch einen der beiden Tatverdächtigen, der auf dem geklauten Pedelec mit auffälligem Fahrradkorb am Lenker durch die Gießbergstraße fuhr. So klickten für den 19 Jahre alten Mann aus Kassel, der 40 Minuten nach der Tat offenbar nicht mehr mit seiner Festnahme gerechnet hatte, doch noch die Handschellen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier und stellten das Pedelec im Wert von rund 4.000 Euro sicher. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fahrraddiebstahl und dem geflüchteten Komplizen des 19-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell