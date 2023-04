Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kita im Königstor: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Kindertagesstätte in der Straße "Königstor" in Kassel eingebrochen. Wie die am heutigen Morgen von einer Mitarbeitern dorthin gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) von der Anzeigenaufnahme berichtet, hatten die Täter zunächst vergeblich versucht, eine Hintertür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Nach dem gescheiterten Versuch hebelten sie schließlich die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Treppenhaus des Gebäudes, in dem sich auch die Kita befindet. Dort brachen sie im weiteren Verlauf die Zugangstür zu der Kita auf. In den Räumen brachen sie anschließend Schubladen und Schränke auf und entwendeten Bargeld sowie elektronische Geräte. Vermutlich flüchteten die Einbrecher am Ende wieder über die zuvor aufgebrochene Tür nach draußen. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen gestern, 18 Uhr, und Mittwoch, 6:50 Uhr, eingrenzen.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell