Polizei Köln

POL-K: 230828-4-K Tatbeute nach Einbruch in Handwerkerfahrzeug sichergestellt - Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots)

Nach dem Einbruch in ein Handwerkerfahrzeug in der Nacht auf Samstag (26. August) in der Kölner Innenstadt hat der geschädigte Eigentümer (40) mit der Ortungsfunktion seines gestohlenen Tablets einen Tag später Einsatzkräfte zu mutmaßlichem Diebesgut geführt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 40-Jährige am Sonntagnachmittag (27. August) gegen 14.15 Uhr den Standort seines Tablets in einem Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Europaring in Köln-Neubrück lokalisiert und die Daten alarmierten Polizisten mitgeteilt.

Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Beamten den Kellerraum und fanden das gestohlene Tablet sowie eine Umhängetasche aus dem Diebstahl vom Vortag. Bei der anschließenden Durchsuchung der zugehörigen Wohnung trafen die Beamten zwei Bewohner (w47, 16m) an und stellten Maschinen sowie Werkzeugkoffer sicher, die weiteren Diebstahldelikten zuordnen werden konnten. Ob die Angetroffenen für den Einbruch in das Handwerkerfahrzeug und weitere Diebstähle verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell