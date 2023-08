Polizei Köln

POL-K: 230828-3-K Streit um Abschleppen eines Autos eskaliert - Mitarbeiter von Abschleppunternehmen und Polizisten verletzt

Köln (ots)

Zwei Männer (35, 37) haben am Samstagabend (26. August) drei Polizisten und einen Mitarbeiter eines Abschleppdienstes am Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt attackiert. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten 35-Jährigen in Gewahrsam.

Die Polizisten waren gerufen worden, nachdem die beiden Männer mehrere Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Stadt Köln sowie eines Abschleppunternehmens gegen 22.15 Uhr beim Abschleppen zweier verkehrswidrig abgestellter Autos angegriffen und bedroht hatten. Den beiden eingesetzten Polizeistreifen war es zunächst gelungen, die beiden Tatverdächtigen auf der Pfeilstraße zu stellen. Als der 35-Jährige einem der eingesetzten Polizisten unvermittelt mit dem Knie in den Rücken sprang, überwältigten die Polizisten ihn. Ein bis dahin Unbeteiligter mischte sich ein und versuchte vergeblich, ihn wieder zu befreien. Als die Polizisten nur versuchten, auch diesen Mann festzuhalten, hielt der 37-Jährige einen Beamten fest und verhalf dem Mann zur Flucht.

Während des Einsatzes filmten Umstehende den Einsatz. Erst durch Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte beruhigte sich die Situation.

Die Polizisten leiteten gegen die beiden Tatbeteiligten ein Verfahren wegen des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte ein und ermitteln darüber hinaus gegen den 37-jährigen sowie den unbekannten Mann wegen des Verdachts der versuchten/vollendeten Gefangenenbefreiung. Ermittler werten nun unter anderem die Bilder der polizeilichen Videobeobachtung sowie der eingeschalten Bodycams aus. (ph/de)

