POL-K: 230827-2-K/GM 19-Jähriger in der Radevormwalder Innenstadt an Verletzung gestorben - Mordkommission ermittelt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In der Nacht auf Sonntag (27. August) gegen 1 Uhr hat bei einem mutmaßlichen Alleinunfall am Niehler Damm in Köln-Niehl eine 16 Jahre alte Insassin eines Audi Q2 tödliche Verletzungen erlitten. Der 17-jährige Fahrer des Mietwagens und ein weiterer ...

