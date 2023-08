Polizei Köln

POL-K: 230825-4-LEV Mutmaßliche Einbrecher nach Zeugenhinweisen festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (24. August) gegen 11.20 Uhr in Leverkusen Bergisch-Neukirchen zwei mutmaßliche, 50 und 53 Jahre alte Verdächtige kurz nach einem Wohnungseinbruch festgenommen. Gegen den älteren der beiden Männer, bei denen die Beamten Einbruchswerkzeug, Pfefferspray und mehrere hundert Euro in bar sicherstellten, lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen können, sollen heute (25. August) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Aufmerksame Nachbarn und Passanten hatten die Verdächtigen bemerkt, als diese aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Straße Im Plattenbusch augenscheinlich flüchteten. Die Zeugen wählten den Notruf 110 und beschrieben dem aufnehmenden Beamten das Erscheinungsbild und die Fluchtrichtung der Verdächtigen. Im Grüngelände an der Straße Unterölbach stellten fahndende Polizisten die Flüchtigen. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell