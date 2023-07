Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, L 102 - Auto contra Motorrad, Straßensperrung

Schuttertal (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer ereignete sich gegen 15:00 Uhr in Schuttertal. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten verletzt, die L 102 ist derzeit zwischen Seelbach und Schuttertal gesperrt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bog der Fahrer eines Audi in der Schutterstraße nach links in ein Grundstück ab; gleichzeitig wollte ein von hinten herannahender Motorradfahrer das Auto überholen, worauf dieser frontal gegen die linke Fahrzeugseite prallte. Der Biker wird mittels eines Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verbracht, der Pkw-Lenker wird derzeit noch durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt.

/kk

