POL-OG: Ettenheim - Kellerbrand, Nachtragsmeldung

Ettenheim (ots)

Nach dem Ende der Löscharbeiten in dem Gebäude konnten Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die Gegenstände in Augenschein nehmen. Hierbei handelte es sich um offenbar in der Vergangenheit aufgefundene und im illegalen Besitz befindlichen Fundmuniton. Der Inhalt einer Phosphorgranate hatte am Morgen offenbar umgesetzt und zur Brandentstehung geführt. Sachschaden entstand aufgrund der schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr nur in geringem Maße von rund 2.000 Euro. Die Gefahr für Anwohner war, im Gegensatz zur Gefahr für Einsatzkräfte, aufgrund des Brandortes im Keller gering. Durch die Entschärfer wurde eine Tretmiene geborgen, die nur noch begrenzt transportfähig war. Sie musste um 14:30 Uhr auf einem Feld kontrolliert gesprengt werden. Unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetzes wird nun gegen den Besitzer der nun beschlagnahmten Fundmunition durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Ursprüngliche Nachricht vom Montag, 10. Juli 2023, 10:25 Uhr

POL-OG: Ettenheim - Kellerbrand

Ettenheim Ein Brandausbruch in einem Keller in der Obere Straße in Münchweier machten am Montag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei notwendig. Gegen 8:30 Uhr wurde zunächst Rauch, aus einem Kellerfenster dringend, den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei gemeldet, woraufhin sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Brandstelle machten. Weil sich offenbar noch nicht abschließend geklärte explosionsgefährliche Stoffe in dem Keller befanden, mussten zunächst benachbarte Gebäude vorsorglich evakuiert werden. Personen kamen zum jetzigen Stand nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der angrenzende Gebäuden wieder zurück in ihre Häuser. Die Ermittlungen zu den Gegenständen dauern derzeit noch an. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

