POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pfeffersprayangriff auf zwei Fußgänger - Zeugenaufruf!

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr attackierte ein bisher unbekannter Fahrradfahrer zwei Fußgänger mit einem Pfefferspray. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die Fußgänger mit einem Fahrradfahrer in der Saarstraße in ein Streitgespräch, in dessen Folge der Radfahrer ein Pfefferspray aus der Tasche zog und dieses in Richtung der beiden Fußgänger sprühte. Nach dem Angriff gelang es dem Mann unerkannt zu flüchten. Durch einen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden, wonach er die Verfolgung aufnahm. Der Täter fuhr zunächst in Richtung Hockenheimer Landstraße und bog anschließend, auf Höhe der dortigen Tankstelle, in Richtung einer Grillhütte in den Wald ab. Nach bisherigen Ermittlungen wurde einer der beteiligten Fußgänger, ein 52-jähriger Mann, leicht verletzt. Dieser begab sich eigenständig in ein umliegendes Krankenhaus und erstattete nach erfolgter medizinischer Versorgung Anzeige bei der Polizei. Ob der weitere beteiligte Fußgänger / die beteiligte Fußgängerin durch den Pfeffereinsatz verletzt wurde, ist bisher noch unklar.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, glatzköpfig, ca. 30-40 Jahre alt. Er trug eine braune Jacke und einen großen Rucksack. Er war mit einem Mountainbike unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden. Ebenso bittet die Polizei den zweiten Fußgänger / die Fußgängerin darum, sich ebenfalls beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

