Polizei Köln

POL-K: 230825-1-K Bronzeskulptur aus Galerie gestohlen - Zeugensuche - Foto

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach einem oder mehreren mutmaßlichen Dieben, der/die am Samstag (5. August) im Zeitraum 10 - 18 Uhr einen markanten Bronzeguss aus einer Galerie in der innerstädtischen Breite Straße entwendet haben soll/en. Die Skulptur habe auf der Verkaufsfläche unmittelbar hinter der offenstehenden Eingangstür zu der stark frequentierten Fußgängerzone gestanden so ein Angestellter bei der Anzeigenerstattung. Das schwere, 182cm große Werk mit der Signatur "Tolla" stellt zwei an einem Seil kletternde Personen dar. Es könnte nach Einschätzung des Anzeigenerstatters trotz seines Gewichts von einem Mann getragen werden.

Ein Foto der gestohlenen Skulptur ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/113261

Das Kriminalkommissariat 44 bittet um Hinweise von Passanten, die den Abtransport der auffälligen Skulptur beobachtet haben, unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

