POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Vorfahrt genommen

Mit leichten Verletzungen endete ein Unfall am Mittwoch in Geislingen a. d. Steige.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Audi in der Niemöller Straße aus dem verkehrsberuhigten Bereich in die Liebknechtstraße ein. Dort missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden 70-Jährigen. Der war mit einem Leichtkraftrad unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei stürzte der Senior auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

