Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch erlitt eine Pedelec-Fahrerin in Laupheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war ein 67-Jähriger mit einem Opel Mokka in der Biberacher Straße unterwegs. An einem Kreisverkehr wollte er in Richtung Rabenstraße weiterfahren. Beim Einfahren übersah er wohl eine Frau mit einem Pedelec. Die 58-Jährige befand sich wohl zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die Radlerin stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) nahm den Unfall auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet sie um Zeugenhinweise. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1.500 Euro.

++++1702060(BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell