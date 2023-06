POL-NI: Landkreis Nienburg - Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft Verden und des PK Hoya

Nienburg (ots) - (KEM) Am Donnerstag, den 01.06.2023, gegen 14.30 Uhr wurde eine 64-jährige Nienburgerin, die den Geh-/Radweg am Kreisverkehr an der Verdener Landstraße/Nordring in Richtung Holtorf mit ihrem Pedelec befuhr, von einem PKW angefahren und verletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 51-Jährige Nienburgerin den Kreisverkehr von Holtorf ...

