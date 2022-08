Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Personengruppe schlägt sich, 2 verletzte Personen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Sonntagmorgen den 07.08.2022, gegen 02.00 Uhr kam es vor einem Schnellimbiss in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf eine 42-jährige Frau, sowie ein 46-jähriger Mann verletzt wurden.

Die Ursache bzw. die Umstände für die Auseinandersetzung sind bislang nicht gänzlich geklärt, woraufhin nun die Polizei nach Zeugen sucht, welche eventuell den Disput und das nachfolgenden Handgemenge beobachtet haben. Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer 07651 9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell