Polizei Köln

POL-K: 230825-3-K Streit unter Bekannten endet mit schweren Verletzungen - Marihuanapflanzen und Fahrräder sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat einen 68 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der am Donnerstagabend (24. August) in der Peter-Michels-Straße in Köln-Ossendorf einen Bekannten (37) mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei E-Bikes (KTM Macina Prowler Master und Bulls Sonic Evo) sowie etwa 20 Marihuanapflanzen und stellten diese sicher.

Laut Zeugenaussagen sollen die zwei Bekannten gegen 19.45 Uhr in der Wohnung des Tatverdächtigen zusammen Alkohol konsumiert haben. Während eines Streites habe der 68-Jährige zugestochen. Der 37-jährige sei daraufhin zu einem naheliegenden Kiosk gelaufen, woraufhin Zeugen die Einsatzkräfte alarmierten.

Die sichergestellten Fahrräder sind zwar bislang nicht als gestohlen gemeldet, die Ermittler gehen derzeit dennoch von Diebstählen aus. Mögliche Geschädigte können sich mit einem Eigentumsnachweis ausschließlich per E-Mail an das Kriminalkommissariat 53 unter der Mailadresse poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden. (ph/kk)

