Polizei Köln

POL-K: 230824-1-K 16-Jährige stirbt nach Überschlag mit Mietwagen - Jugendlicher Fahrer war vor Polizeikontrolle geflüchtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Sonntag (27. August) gegen 1 Uhr hat bei einem mutmaßlichen Alleinunfall am Niehler Damm in Köln-Niehl eine 16 Jahre alte Insassin eines Audi Q2 tödliche Verletzungen erlitten. Der 17-jährige Fahrer des Mietwagens und ein weiterer Beifahrer (18) wurden lebensgefährlich verletzt. Auch die drei weiteren Insassinnen (14, 17, 17) mussten mit schweren Verletzungen in Kliniken gefahren werden.

Die Polizei setzte das Verkehrsunfallaufnahmeteam ein. Bei dem Fahrer, der keine Fahrerlaubnis vorweisen kann, ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe bei dem Jugendlichen an. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens mit tödlichem Verkehrsunfall aufgenommen.

Gegen 0.35 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, denen zufolge der 17-Jährige alkoholisiert mit mehreren Bekannten von einer Party losgefahren sei. Kurz darauf hielt eine Streifenwagenbesatzung das Auto an der Venloer Straße an. Als die Beamten sich zu Fuß dem Fahrzeug näherten, gab der Fahrer Vollgas und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle. Auf der BAB 57 verloren die verfolgenden Einsatzkräfte den Sichtkontakt zu dem Audi. Wenige Minuten nach 1 Uhr meldeten Zeugen den Unfall am Niehler Damm. (cg/kk)

