POL-PB: Nächtlicher Garagenbrand

Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (ah)Mittwoch, 09.08.23, 15:30 Uhr, 33181 Bad Wünnenberg, L636/L818, Verkehrsunfall mit 2 Verletzten, Am Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung L636/L818 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein 54-jähriger Bullifahrer befuhr die L636 in Richtung Haaren und beabsichtigte, nach links auf die L818 in Richtung Autobahn abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang ...

