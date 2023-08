Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Kupferkabel vom Betriebshof

Paderborn (ots)

(mb) Vom Gelände des örtlichen Energieversorgungsunternehmens am Tegelweg haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tonnenweise Elektrokabel aus Kupfer gestohlen.

Die Täter gelangten über ein Nachbargrundstück von der Straße Am Bischofsteich über rückwärtige Parkplätze an den zwei Meter hohen Zaun des Betriebshofs. Sie öffneten ein Zaunelement und brachen mehrere Hallen- und Rolltore auf. An einigen weiteren Toren scheiterten sie. Aus den Lagern wurden mengenweise Kupferschienen und -klemmen gestohlen. Auf dem Gelände rollten die Täter mehrere große Holz-Kabeltrommeln ab und stahlen mehrere Tonnen Kupferkabel. Die gesamte Beute muss an dem aufgebrochenen Zaun in ihr Fahrzeug geladen worden sein. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei nahm die nächtliche Tat geraume Zeit ein. Zum Abtransport der schweren Beute nutzten die Einbrecher einen Kastenwagen, Mercedes Sprinter oder ähnlich. Das Fahrzeug muss über die Straße Am Bischofsteich gefahren worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch oder auch in den Nächten zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell