FW-KLE: Großübung der Löschzüge West und Nord-West

Großübung der Löschzüge West und Nord-West

Kleve-Wardhausen (ots)

Zu einer geplanten Übung auf dem Werksgelände der Firma Berns in der Boschstraße wurden am Donnerstagabend (1. Juni 2022) die Löschzüge Nordwest (Wardhausen-Brienen, Düffelward und Keeken) und West (Rindern und Donsbrüggen), sowie die Drehleiter des Löschzugs Materborn alarmiert. Es sollte sich zunächst um eine ausgelöste Brandmeldeanlage innerhalb eines Teilbereiches der Halle handeln.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Wardhausen-Brienen fanden diese jedoch eine wesentlich herausforderndere Lage vor. So brannte im Szenario der Werkstattbereich einer Industriehalle, in dem mehrere Personen vermisst wurden. Des Weiteren verunfallte in einem angrenzenden Hallenteil ein Lieferwagen, aus welchem ein für die Kräfte unbekannter Gefahrstoff austrat. Aufgrund der umfangreichen Lage forderte Einsatzleiter Jan-Peter Fruhen weitere Einsatzkräfte an und bildete zur Ordnung der Einsatzstelle Bereiche (sogenannte Einsatzabschnitte) in denen die jeweiligen Einheiten parallel den Einsatz abarbeiten konnten. So wurde zeitgleich Hand in Hand die Menschenrettung, Brandbekämpfung und technische Rettung durch Trupps mit umluftunabhängigen Atemschutz durchgeführt. Ebenfalls wurde außerhalb des Gebäudes eine Wasserversorgung aufgebaut und ein Löschangriff vorbereitet. Mit der Drehleiter des Löschzuges Materborn wurden die Dachflächen auf eine weitere Brandausbreitung geprüft. Nach etwa zwei Stunden konnte dann für die 55 Einsatzkräfte ein erfolgreiches Übungsende vermeldet werden. Anschließend gab es dann noch einen gemeinsamen Austausch zum Ablauf der Übung, welcher durch die Berns Gebäudetechnik GmbH u. Co.KG mit Getränken begleitet wurde.

Abschließend waren sich alle Beteiligten einig, dass die Übung ein voller Erfolg war. Es wurde noch einmal betont, wie wichtig die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Löscheinheiten innerhalb der Feuerwehr der Stadt Kleve, sowie auch zu den anderen Hilfsorganisationen, ist. Hier spielt vor Allem der Bereich Kommunikation eine besondere Rolle, welcher in Übungsszenarien so geprobt werden kann, dass im Einsatzfall alle Beteiligten wissen, was von Ihnen verlangt wird.

Zuletzt geht ein besonderer Dank an die Berns Gebäudetechnik GmbH u. Co. KG, welche ihr Betriebsgelände für diese Gemeinschaftsübung der besonderen Art zur Verfügung gestellt hat.

