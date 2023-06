Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Bürgermeister Gebing ernennt stellvertretende Leiter der Feuerwehr

In der Sitzung vom 21. Juni 2023 ist der Rat der Stadt Kleve dem Vorschlag der Feuerwehr gefolgt und hat beschlossen, dass Daniel Scholz und Heinrich Graven (jun.) die zwei neuen stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Kleve werden sollen. Bürgermeister Wolfgang Gebing konnte noch während der Sitzung die Ernennungsurkunden übergeben. Vor dem Ratssaal wartete bereits ein Empfangskomitee.

Nachdem die Amtszeit der zwei stellvertretenden Leiter der Feuerwehr ausgelaufen war, hatte die Feuerwehr Kleve dem Stadtrat den bisherigen Amtsinhaber Daniel Scholz und den Reichswalder Löschgruppenführer Heinrich Graven (jun.) als Nachfolger vorgeschlagen. Daniel Scholz wird das Amt nun für weitere sechs Jahre fortführen und wurde für diese Zeit zum Ehrenbeamten ernannt. Heinrich Graven (jun.) stößt neu dazu. Zusammen mit dem Leiter der Feuerwehr, Ralf Benkel, bilden sie ab sofort die Leitung der Feuerwehr Kleve.

Stadtbrandinspektor Daniel Scholz hat das Amt des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr bereits seit 2017 inne und ist im Führungsstab unter Anderem für den Fachbereich Personal verantwortlich. Brandinspektor Heinrich Graven (jun.) wird zunächst für die Dauer von zwei Jahren kommissarisch zum stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve bestellt. Sobald die noch ausstehenden Laufbahnlehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster absolviert sind, soll auch er für die Dauer von sechs Jahren zum stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve bestellt und zum Ehrenbeamten ernannt werden. Die Familie Graven ist bei der Feuerwehr Kleve nicht unbekannt: Heinrich Graven (sen.) hatte die Geschicke der Feuerwehr Kleve lange Jahre zusammen mit Jürgen Pauly geleitet. Heinrich Graven (jun.) tritt nun in die Fußstapfen seines Vaters.

Einige Feuerwehrkameraden und Familienmitglieder hatten die beiden zur Ratssitzung begleitet und warteten bereits auf dem Parkplatz vor dem Ratssaal, um die beiden zu einem Überraschungs-Grillabend mit zum Feuerwehrhaus nach Reichswalde zu nehmen. Wir wünschen viel Erfolg und Geschick im Amt!

