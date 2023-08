Polizei Paderborn

POL-PB: Goeken backen unterstützt Kampagne gegen Telefonbetrug mit Brötchentüten

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn warnt an exklusiver Stelle gegen den Betrug durch Schockanrufe am Telefon. Das Bad Driburger Unternehmen Goeken backen unterstützt die Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" und stellt dafür seine Brötchentüten zur Verfügung.

500.000 Tüten wurden mit den präventiven Botschaften gegen den Telefonbetrug bedruckt und sind ab sofort in den 57 Filialen in den Kreisen Paderborn und Höxter in der Verteilung an die Kundinnen und Kunden. Eine Seite enthält Hinweise für Angehörige, wie zum Beispiel die Tipps, ein Familienkennwort festzulegen, den Anrufbeantworter einzuschalten und regelmäßig mit älteren Familienmitgliedern über die Gefahren des Telefonbetrugs zu sprechen. Die zweite Seite der Brötchentüte richtet sich direkt an die ältere Zielgruppe. Sie warnt eindringlich davor, sich auf keine Gespräche mit den Tätern einzulassen und keine Angaben zu Geld, Wertgegenständen oder sonstigen privaten Dokumenten herauszugeben. Beide Tütenseiten enden mit der eindeutigen Botschaft "Auflegen!".

Benedikt Goeken, Geschäftsführer von Goeken backen, musste nicht lange überlegen, ob er die Kampagne der Polizei unterstützt: "Betrüger versuchen nahezu täglich, Menschen durch Schockanrufe um ihre Ersparnisse zu bringen. Wenn wir durch die Brötchentüten warnen und helfen können, unterstützen wir die Kampagne der Polizei sehr gerne." Neben den Brötchentüten werden in den Filialen in Kürze auch Postkarten und Flyer der Kampagne ausliegen. Diese enthalten zusätzliche Hinweise zum Betrug durch Messenger-Nachrichten. Kundinnen und Kunden sollten sich die Materialien bestmöglich mitnehmen und neben das Telefon legen, damit der Schock am Telefon gar nicht erst eintritt.

Weitere Informationen zur Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" gibt es auf der Homepage der Polizei Paderborn.

