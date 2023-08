POL-PB: Ins Feld geschleudert - Schwerverletzt

Delbrück (ots) - (mb) Mit leichten Verletzungen hat eine 23-jährige Autofahrerin am Montagabend einen Alleinunfall auf der B64 überstanden. Die junge Frau fuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Opel Corsa auf der B64 von Delbrück in Richtung Paderborn. In der Rechtskurve nach der Raiffeisen-Tankstelle kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen fuhr über die Bankette in den Graben und ...

