POL-PB: Mercedes-Vito-Transporter am Eisteich gestohlen

Hövelhof (ots) - (mb) In die Büros des Hövelhofer Bauhofs an der Straße Schierbusch ist eingebrochen worden. In der Nacht zu Freitag, 04.08.2023, schlugen die Einbrecher ein Bürofenster ein und kletterten in das Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Büros nach Wertsachen. Aus einem Raum entwendeten die Täter einen knapp drei Zentner schweren Tresor mit Schlüsseln und Dokumenten. Der Safe wurde über den Flur zum Büro mit dem zerstörten Fenster gezogen und heraus ...

