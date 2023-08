Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Fahrerin fliegt ins Kornfeld

Delbrück (ots)

(mb) Mit leichten Verletzungen hat eine 23-jährige Autofahrerin am Montagabend einen Alleinunfall auf der B64 überstanden.

Die junge Frau fuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Opel Corsa auf der B64 von Delbrück in Richtung Paderborn. In der Rechtskurve nach der Raiffeisen-Tankstelle kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen fuhr über die Bankette in den Graben und kollidierte frontal mit einer Feldzufahrt. Diese wirkte wie eine Schanze und katapultierte das Auto einige Meter durch die Luft. Kurz hinter der Einfahrt landete der Corsa auf den Rädern im Kornfeld und rollte noch etwa 50 Meter durch das Getreide bis er zum Stillstand kam. Andere Verkehrsteilnehmer eilten der verletzten Fahrerin zur Hilfe. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde die 23-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Opel Corsa war im Frontbereich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

