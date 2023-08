Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 2 Personen verletzt

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(ah)Mittwoch, 09.08.23, 15:30 Uhr, 33181 Bad Wünnenberg, L636/L818, Verkehrsunfall mit 2 Verletzten, Am Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung L636/L818 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein 54-jähriger Bullifahrer befuhr die L636 in Richtung Haaren und beabsichtigte, nach links auf die L818 in Richtung Autobahn abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 38 Jahre alten Audifahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Audi wurde gegen einen an der Kreuzung wartenden VW einer 38-jährigen geschoben, die aus Richtung Etteln kommend an der Kreuzung wartete. Der Bullifahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Audifahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

