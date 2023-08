Polizei Köln

POL-K: 230828-1-K Alkoholisierter Radfahrer (69) stürzt und verletzt sich schwer - Klinik

Köln (ots)

Am Sonntagvormittag (27. August) hat sich ein Radfahrer nach bisherigem Kenntnisstand (69) bei einem Sturz ohne Fremdbeteiligung auf der Westendstraße Höhe Karl-Benz-Straße in Köln-Vogelsang schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge soll er gegen 11 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Seat touchiert haben und daraufhin ins Straucheln geraten sein. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille bei dem Kölner ergeben hatte, ordneten Polizisten noch im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an. (sw/kk)

