Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am 26.08.2023, gegen 18:10 Uhr, ereignete sich in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug des Geschädigten und verursachte hierdurch einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9112700 entgegen.

