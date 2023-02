Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beutegut nach Ortung aufgefunden

Weimar (ots)

Eine 58-jährige Nordrhein-Westfälin stellte ihr Fahrzeug in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Tiefgarage eines Hotels in Weimar ab. Am Samstag stellte sie bei ihrer Abreise fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Tablet der Marke Apple aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Aufgrund der Ortungsfunktion des Tablets gelang es der Polizei Weimar gemeinsam mit der Geschädigten das Beutegut im Gebüsch in der Nähe eines Einrichtungshauses in der Rießnerstraße in Weimar aufzufinden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell