Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall in Einbahnstraße

Mainz-Neustadt (ots)

In der Adam-Karillon-Straße kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Die Straße ist eine Einbahnstraße, die allerdings für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen befahrbar ist. Der 77-jährige Fahrer des Citroen bog in die Einbahnstraße ein und kollidierte mit dem 29-jährigen Radfahrer, der hierdurch leicht am Bein verletzt wurde. Der Unfall wurde durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

