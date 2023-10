Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei stellt Parfüm-Dieb und sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv verständigte am Dienstagnachmittag (10. Oktober, gegen 17 Uhr) die Polizei, weil er zu Fuß zwei mutmaßliche Diebe im Immanuel-Kant-Park verfolgte. Die Jugendlichen hatten zuvor mit einem Dritten hochwertiges Parfüm aus einem Geschäft im Forum an der Tonhallenstraße gestohlen. Als die Verdächtigen einen Streifenwagen erblickten, ließen sie die Tüte mit dem Diebesgut fallen und rannten in Richtung Düsseldorfer Straße davon. Ein Polizist nahm zu Fuß die Verfolgung auf und stellte einen 16-Jährigen am Dellplatz in Höhe der Goldstraße. Die Fahndung nach den anderen beiden Tätern verlief erfolglos. Sie sollen 16 bis 18 Jahre alt sein. Einer von ihnen war laut Zeugenangaben mit einer beigefarbenen Jacke, einer schwarzen Hose und Nike-Schuhen bekleidet. Der andere soll eine graue Jacke, eine graue Jogginghose und eine Kappe sowie eine Umhängetasche getragen haben. Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Flüchtigen machen können, nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Das Diebesgut - hochwertiges Parfüm im Wert von etwa 3.000 Euro - übergaben die Beamten an den Ladendetektiv. Gegen den 16-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell