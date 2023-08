Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), WIENSER STRASSE, Sonntag, der 27.08.2023, 15:45 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die o.a. Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei touchiert er den, ordnungsgemäß geparkten, PKW eines 53 jährigen aus Bodenfelde. Danach fuhr er weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

