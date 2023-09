POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Dockweiler (ots) - Am 02.09.2023 vermutlich gegen 02:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Schild im Bereich der Straße "In der Heck". Es handelte sich um ein Firmenschild eines Hundesalons und zeigte einen Beagle mit Gurkenmaske. In der Nacht fand in der Nähe eine Veranstaltung statt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden. Rückfragen ...

