POL-PDWIL: unsicher geführtes Fahrzeug

Daun (ots) - Im Zeitraum 31.08.2023 bis 01.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Kreuzbergwegs in Daun abgestellten Roller und stießen diesen augenscheinlich vorsätzlich um. Hierdurch entstand ein Schaden an dem Fahrzeug. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

