Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: viele Unfälle

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Insgesamt 10 Mal mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein am 01.09.2023 wegen Verkehrsunfällen jeglicher Art ausrücken.

Die herausragendsten Sachverhalte dürfen hier kurz dargestellt werden.

Am 01.09.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 62-jährge Frau mit ihrem Roller die Dauner Straße in Kelberg. Hier kam sie im Bereich des dortigen Kreisverkehrs aufgrund regennasser Straße und den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit mit diesem zu Fall und verletzte sich in Form von Prellungen. Aufgrund des Verdachts einer möglichen Gehirnerschütterung kam sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die L 10 zwischen Hoffeld und Nohn. Hier kam er in einer Kurve aufgrund regennasser Straße und den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und in den Graben. Hier wurde das Fahrzeug durch den Einschlag in einen Erdwall hochkatapultiert und zum Überschlag gebracht. Der Fahrzeugführer selbst wurde nicht verletzt. Sein 48-jähriger Beifahrer wurde glücklicherweise nur leicht durch Prellungen und Gehirnerschütterung verletzt, er kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 18:01 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen und angehangenem Anhänger die L 68 zwischen Oberehe-Stroheich und Nohn. Hier kam er in Folge eines Kurvenverlaufs mit dem Anhänger von der Straße ab, welcher sich vom Zugfahrzeug löste und in den Straßengraben einschlug. Hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

Am 01.09.2023 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Raderstraße in Gerolstein im Bereich der Hausnummer 4. Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten VW Golf und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell