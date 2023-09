POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pronsfeld (ots) - Am Freitag, 1.9.2023, gegen 14.20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Nachbarin ein aktueller Einbruch in eine ehemalige Schreinerei in Pronsfeld gemeldet. Der Täter habe gerade die Tür aufgetreten und sei nun im Gebäude. Während der Anfahrt der Polizeikräfte floh der Täter aus dem Gebäude in Richtung Ortsmitte. Die Streifen konnten den Täter kurzzeitig sehen, als dieser zu Fuß die Flucht ergriff. ...

mehr