POL-SL: Starke Polizeipräsenz bei der Drittligapartie 1. FC Saarbrücken gegen den SV Waldhof Mannheim

Uchtelfangen (ots) - Saarbrücken. Den gesuchten Fahrer, der am späten Abend des 20.02.2023 gegen 22:34 Uhr einen Fußgänger zwischen Illingen und Uchtelfangen angefahren und tödlich verletzt haben soll, nahmen Ermittler der eigens eingesetzten Ermittlungsgruppe am heutigen Freitag um 12 Uhr vorläufig fest. In ...

mehr