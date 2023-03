Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Verkehrssicherheitstag der Polizei Saarland mit Gendarmerie Nationale, Police Grand Ducal Luxemburg und Polizei Rheinland-Pfalz zum Start in die Motorradsaison

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Das Landespolizeipräsidium veranstaltet am Samstag, den 29. April 2023, gemeinsam mit der Gendarmerie Nationale aus Frankreich, der Police Grand Ducal aus Luxemburg und der Polizei Rheinland-Pfalz einen Verkehrssicherheitstag zum Start der Motorradsaison. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeibehörden trägt seit vielen Jahren zur Sicherheit in der Großregion bei.

Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an tödlich verletzten Kraftradfahrern im Jahr 2021 soll die Veranstaltung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Sie ist außerdem Teil des Verkehrssicherheitskonzepts "Vision Zero" des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR).

Die Veranstaltung am 29. April 2023 beginnt um 13:00 Uhr. Treffpunkt ist an der Jugendverkehrsschule des Landkreises Merzig-Wadern, Kiefernstraße 10 in Losheim-Britten. Nach einer theoretischen Einweisung der Motorradfahrer zu verschiedenen Themenschwerpunkten findet eine gemeinsame Ausfahrt von ca. 140 km Länge in Kleingruppen statt. Jede Gruppe wird von deutschen, luxemburgischen und französischen Einsatzkräften begleitet und gecoacht. Zum Abschluss erfolgt in Losheim-Britten eine gemeinsame Nachbesprechung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail an lpp131-VSB@polizei.slpol.de unter Angabe folgender Daten:

- Name - Anschrift - Handynummer - E-Mail-Adresse - Motorrad: Marke/Modell, Leistung in PS, Kennzeichen - Fahrkenntnisse (Anfänger/-in, Gelegenheitsfahrer/-in, Fortgeschrittene/-r)

Rückfragen hinsichtlich der Veranstaltung können an Polizeihauptkommissar Patrick End (Tel.: 0681/962-1530), Verkehrspolizei, gerichtet werden.

Das Landespolizeipräsidium freut sich über Ihre Anmeldung.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell