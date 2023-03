POL-SL: Ankündigung der Geschwindigkeitskontrollen im Saarland für die 14. KW 2023

Auersmacher (ots) - Saarbrücken. Am vergangenen Donnerstag (23.03.2023) entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen in Auersmacher. In den letzten Wochen registrierte das Landespolizeipräsidium bereits zwölf Diebstähle von Wohnmobilen und Wohnwagen. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht. Zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr verschwand in der Eisenbahnstraße in Auersmacher ...

