POL Schwaben Nord: Graffiti

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) war ein 20-Jähriger ohne gültige Versicherung mit seinem E-Scooter in der Meraner Straße unterwegs. Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da an seinem E-Scooter ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle bestätigte hatte der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Polizei ermittelt nun ...

