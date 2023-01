Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Herrenberg: Autokorso bremst Verkehr auf der Autobahn aus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 06.01.2023, wurden der Polizei mehrfach Sachverhalte mit Autokorsos auf der Bundesautobahn 81 (A 81) gemeldet. Bereits gegen 14:45 teilte eine Verkehrsteilnehmerin mit, ein Autokorso sei von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Durch mehrere Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg konnten jedoch keine entsprechenden Fahrzeuge festgestellt werden.

Gegen 16:20 Uhr riefen mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer an und informierten die Polizei darüber, dass auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich des Schönbuchtunnels ein Autokorso aus zehn bis 15 Fahrzeugen mit eingeschalteten Warnblinkern unterwegs sei und den Verkehr immer wieder grundlos ausbremse. Dabei würde von Fahrzeugen aus dem Korso auch rechts überholt, während andere Verkehrsteilnehmende daran gehindert würden, den Autokorso ordnungsgemäß zu überholen. Erste Ermittlungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg bestätigen den Sachverhalt. Bei den betreffenden Fahrzeugen handelte es sich um überwiegend hochmotorisierte Limousinen und Sportwagen der Premiumklasse, die auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen unterwegs waren, teilweise zu dritt nebeneinander fuhren und den Verkehr immer wieder ohne erkennbaren Grund auf 60 bis 80 km/h ausbremsten. Anschließend beschleunigten die Fahrzeugführer wieder stark, um kurz darauf wieder abzubremsen. In den Fahrzeugen oder aus den Fahrzeugen heraus wurden offenbar türkische Flaggen gezeigt, in einigen Fällen waren auch die Kennzeichen mit türkischen Flaggen verdeckt worden. Mindestens eines der Fahrzeuge soll ein Schweizer Kennzeichen gehabt haben. Drei der Fahrzeuge konnten von Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um einen BMW der 5er-Klasse, einen BMW M5 und einen Audi S3. Die Fahrzeuge waren alle mit jeweils vier Personen besetzt, die Fahrer waren Männer im Alter zwischen 22 und 36 Jahren. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Verstöße eingeleitet, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen für die Vorfälle vom vergangenen Freitag, insbesondere auch weitere Geschädigte, die beispielsweise ausgebremst oder anderweitig gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell