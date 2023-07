Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: A8 wegen Unfall gesperrt

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR München - Am gestrigen Montag (24.07.2023) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-Jährigen Autofahrer und einem 49-jährigen Lkw-Fahrer. Der Autofahrer war gegen 14.30 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Friedberg kam er auf der linken Spur ins Schlingern und wechselte auf der mittleren Fahrsteifen. Dort brach das Heck des Autos aus und schleuderte gegen den Lkw, der zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Dieseltank des Lkw aufgerissen und Betriebsstoffe liefen aus. Aufgrund des Unfalls und der damit verbundenen Reinigungsarbeiten musste die A8 in Fahrtrichtung München für etwa vier Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell