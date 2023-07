POL Schwaben Nord: Einbruch in Bürogebäude

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Montag (24.07.2023) war ein 41-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Oberländer Straße unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigten sich drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann. Ein freiwilliger Drogenschnelltest schlug an, sodass die Beamten die Weiterfahrt des Mannes unterbanden. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme ...

