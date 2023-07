POL Schwaben Nord: Fahrten unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (24.07.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Eichleitner Straße. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit rotem Sattelauflieger bog gegen 18.45 Uhr nach links in die Peter-Dörfler-Straße ab und streifte dabei einen anderen Lkw. Der geschädigte Lkw hielt an und versuchte erfolglos dem bislang unbekannten Lkw zu folgen. Der bislang unbekannte Lkw setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ...

