Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Supermarkt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (23.07.2023) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Friedberger Straße ein.

Er verschaffte sich über ein Nebengebäude in der Zeit von 07.30 Uhr bis 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

