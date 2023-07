POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (21.07.2023) verletzte ein 30-Jähriger gegen 22.00 Uhr zwei Polizeibeamte, als er sich gegen deren Maßnahmen wehrte. Zuvor hatte der Mann sich in einer Gaststätte aggressiv verhalten. Der 30-Jährige betrat zunächst eine Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Allee. Dort ...

mehr