POL-SO: Randalierer unterwegs

Geseke (ots) - Am 19. März kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Erwitter Straße und der Straße Mittelhäuser Weg. Ein 75-jähriger Mann aus Delbrück fuhr mit seinem Opel aus Bökenförde kommend in Richtung der Bundesstraße 1 (Erwitter Straße), um auf diese in Richtung Geseke aufzufahren. Beim Abbiegen auf die B1 übersah der 75-Jährige einen aus Richtung Geseke zügig herannahenden ...

mehr