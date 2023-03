Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - Zwei Verletzte

Geseke (ots)

Am 19. März kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Erwitter Straße und der Straße Mittelhäuser Weg. Ein 75-jähriger Mann aus Delbrück fuhr mit seinem Opel aus Bökenförde kommend in Richtung der Bundesstraße 1 (Erwitter Straße), um auf diese in Richtung Geseke aufzufahren. Beim Abbiegen auf die B1 übersah der 75-Jährige einen aus Richtung Geseke zügig herannahenden VW eines 18-jährigen Mannes aus Dortmund. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei der der Opel des Delbrückers durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte er mit einem Citroen einer 66-jährigen Frau aus Salzkotten. Leicht verletzt wurden bei dem Verkehrsunfall sowohl der 12-jährige Beifahrer aus dem VW als auch die 66-Jährige aus Salzkotten. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

