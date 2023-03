Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendieb festgenommen

Lippstadt (ots)

Ein Polizeibeamter aus Lippstadt wurde in seiner Freizeit auf einen Ladendieb in der Lippstädter Innenstadt aufmerksam. Er sah, wie der Täter in einer Parfümerie in der Lange Straße mehrere Flakons unter seiner Jacke versteckte. Der Beamte informierte umgehend telefonisch die Kollegen, während der Dieb fluchtartig das Geschäft verließ und die Fußgängerzone in Richtung Süden davonrannte. Der sportliche Polizist konnte den Täter allerdings rasch einholen und bis zum Eintreffen der Unterstützungskräfte festhalten. Der bereits einschlägig bekannte 30-jährige Mann aus Georgien, derzeit ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell