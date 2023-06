Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes von Göppingen in Richtung Eislingen unterwegs. Dabei wechselte er auf der Westtangente den Fahrstreifen und streifte einen vorausfahrenden Audi am linken Heck. Anschließend fuhr der Mercedes-Fahrer auf einen stehenden Renault auf. Der stand an ...

mehr